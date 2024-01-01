20 İsveç kronundan Laos kipine

Reel döviz kuru ile SEK → LAK çevirin

20 sek
41.971,40 lak

1,000kr SEK = 2.099₭ LAK

16:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → LAK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.108,01002.108,0100
Düşük2.045,68001.956,7600
Ortalama2.082,21902.051,4830
Değişim-0.27%6.44%
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1 SEK → LAK istatistikleri

SEK → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.108,0100, en düşük 2.045,6800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.082,2190 oldu. SEK → LAK kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

SEK → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.108,0100, en düşük 1.956,7600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.051,4830 oldu. SEK → LAK kurundaki değişiklik 6.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,94483,7911,3853,93
1 EUR1,09110,8537,46311,94391,4451,5114,289
1 GBP1,281,17318,75314,007107,2521,7725,03
1 DKK0,1460,1340,11411,612,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Laos Kipi
1 SEK2.098,57000 LAK
5 SEK10.492,85000 LAK
10 SEK20.985,70000 LAK
20 SEK41.971,40000 LAK
50 SEK104.928,50000 LAK
100 SEK209.857,00000 LAK
250 SEK524.642,50000 LAK
500 SEK1.049.285,00000 LAK
1000 SEK2.098.570,00000 LAK
2000 SEK4.197.140,00000 LAK
5000 SEK10.492.850,00000 LAK
10000 SEK20.985.700,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / İsveç Kronu
1 LAK0,00048 SEK
5 LAK0,00238 SEK
10 LAK0,00477 SEK
20 LAK0,00953 SEK
50 LAK0,02383 SEK
100 LAK0,04765 SEK
250 LAK0,11913 SEK
500 LAK0,23826 SEK
1000 LAK0,47651 SEK
2000 LAK0,95303 SEK
5000 LAK2,38257 SEK
10000 LAK4,76514 SEK