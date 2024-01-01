10 İsveç kronundan Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → GYD çevirin

10 sek
198,82 gyd

1,000kr SEK = 19,88GY$ GYD

03:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → GYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,920920,1372
Düşük19,231119,2311
Ortalama19,602219,7227
Değişim0.38%2.91%
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1 SEK → GYD istatistikleri

SEK → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,9209, en düşük 19,2311 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,6022 oldu. SEK → GYD kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

SEK → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,1372, en düşük 19,2311 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,7227 oldu. SEK → GYD kurundaki değişiklik 2.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80783,9511,3743,96
1 EUR1,09110,8557,46311,79491,621,4994,322
1 GBP1,2761,16918,72513,788107,1131,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2760,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Guyana Doları
1 SEK19,88240 GYD
5 SEK99,41200 GYD
10 SEK198,82400 GYD
20 SEK397,64800 GYD
50 SEK994,12000 GYD
100 SEK1.988,24000 GYD
250 SEK4.970,60000 GYD
500 SEK9.941,20000 GYD
1000 SEK19.882,40000 GYD
2000 SEK39.764,80000 GYD
5000 SEK99.412,00000 GYD
10000 SEK198.824,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / İsveç Kronu
1 GYD0,05030 SEK
5 GYD0,25148 SEK
10 GYD0,50296 SEK
20 GYD1,00591 SEK
50 GYD2,51478 SEK
100 GYD5,02956 SEK
250 GYD12,57390 SEK
500 GYD25,14780 SEK
1000 GYD50,29560 SEK
2000 GYD100,59120 SEK
5000 GYD251,47800 SEK
10000 GYD502,95600 SEK