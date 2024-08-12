50 İsveç kronundan Çek korunasına

Reel döviz kuru ile SEK → CZK çevirin

50 sek
110,00 czk

1,000kr SEK = 2,200Kč CZK

03:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → CZK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,20732,2224
Düşük2,15782,1202
Ortalama2,18442,1813
Değişim-0.20%3.64%
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1 SEK → CZK istatistikleri

SEK → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2073, en düşük 2,1578 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1844 oldu. SEK → CZK kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

SEK → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2224, en düşük 2,1202 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1813 oldu. SEK → CZK kurundaki değişiklik 3.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,883,9551,3743,959
1 EUR1,09210,8567,46311,79191,6581,54,322
1 GBP1,2761,16918,72313,782107,1311,7535,052
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2820,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 SEK2,20001 CZK
5 SEK11,00005 CZK
10 SEK22,00010 CZK
20 SEK44,00020 CZK
50 SEK110,00050 CZK
100 SEK220,00100 CZK
250 SEK550,00250 CZK
500 SEK1.100,00500 CZK
1000 SEK2.200,01000 CZK
2000 SEK4.400,02000 CZK
5000 SEK11.000,05000 CZK
10000 SEK22.000,10000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / İsveç Kronu
1 CZK0,45454 SEK
5 CZK2,27272 SEK
10 CZK4,54544 SEK
20 CZK9,09088 SEK
50 CZK22,72720 SEK
100 CZK45,45440 SEK
250 CZK113,63600 SEK
500 CZK227,27200 SEK
1000 CZK454,54400 SEK
2000 CZK909,08800 SEK
5000 CZK2.272,72000 SEK
10000 CZK4.545,44000 SEK