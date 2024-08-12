5 İsveç kronundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SEK → CNY çevirin

5 sek
3,41 cny

1,000kr SEK = 0,6829¥ CNY

03:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,68860,6975
Düşük0,66920,6692
Ortalama0,67880,6841
Değişim-0.81%2.05%
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1 SEK → CNY istatistikleri

SEK → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6886, en düşük 0,6692 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6788 oldu. SEK → CNY kurundaki değişiklik -0.81 değerindeydi.

SEK → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6975, en düşük 0,6692 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6841 oldu. SEK → CNY kurundaki değişiklik 2.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83510,883,9381,3733,959
1 EUR1,09210,8567,46311,79191,6441,54,322
1 GBP1,2761,16918,72313,782107,1141,7535,052
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,280,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Çin Yuanı RMB
1 SEK0,68289 CNY
5 SEK3,41447 CNY
10 SEK6,82893 CNY
20 SEK13,65786 CNY
50 SEK34,14465 CNY
100 SEK68,28930 CNY
250 SEK170,72325 CNY
500 SEK341,44650 CNY
1000 SEK682,89300 CNY
2000 SEK1.365,78600 CNY
5000 SEK3.414,46500 CNY
10000 SEK6.828,93000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / İsveç Kronu
1 CNY1,46436 SEK
5 CNY7,32180 SEK
10 CNY14,64360 SEK
20 CNY29,28720 SEK
50 CNY73,21800 SEK
100 CNY146,43600 SEK
250 CNY366,09000 SEK
500 CNY732,18000 SEK
1000 CNY1.464,36000 SEK
2000 CNY2.928,72000 SEK
5000 CNY7.321,80000 SEK
10000 CNY14.643,60000 SEK