10 bin İsveç kronundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SEK → CNY çevirin

10.000 sek
6.765,80 cny

1,000kr SEK = 0,6766¥ CNY

15:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,69380,6975
Düşük0,66920,6621
Ortalama0,68250,6826
Değişim-2.39%1.05%
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1 SEK → CNY istatistikleri

SEK → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6938, en düşük 0,6692 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6825 oldu. SEK → CNY kurundaki değişiklik -2.39 değerindeydi.

SEK → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6975, en düşük 0,6621 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6826 oldu. SEK → CNY kurundaki değişiklik 1.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83410,96583,7881,3863,932
1 EUR1,09210,8537,46211,97391,4921,5134,293
1 GBP1,281,17218,74414,03107,211,7735,031
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,260,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Çin Yuanı RMB
1 SEK0,67658 CNY
5 SEK3,38290 CNY
10 SEK6,76580 CNY
20 SEK13,53160 CNY
50 SEK33,82900 CNY
100 SEK67,65800 CNY
250 SEK169,14500 CNY
500 SEK338,29000 CNY
1000 SEK676,58000 CNY
2000 SEK1.353,16000 CNY
5000 SEK3.382,90000 CNY
10000 SEK6.765,80000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / İsveç Kronu
1 CNY1,47802 SEK
5 CNY7,39010 SEK
10 CNY14,78020 SEK
20 CNY29,56040 SEK
50 CNY73,90100 SEK
100 CNY147,80200 SEK
250 CNY369,50500 SEK
500 CNY739,01000 SEK
1000 CNY1.478,02000 SEK
2000 CNY2.956,04000 SEK
5000 CNY7.390,10000 SEK
10000 CNY14.780,20000 SEK