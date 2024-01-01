20 İsveç kronundan Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile SEK → AZN çevirin

20 sek
3,22 azn

1,000kr SEK = 0,1608man. AZN

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → AZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16220,1637
Düşük0,15680,1558
Ortalama0,15980,1600
Değişim-0.75%2.29%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → AZN istatistikleri

SEK → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1622, en düşük 0,1568 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1598 oldu. SEK → AZN kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

SEK → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1637, en düşük 0,1558 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1600 oldu. SEK → AZN kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83310,95683,7821,3863,931
1 EUR1,09210,8537,46311,96691,5071,5134,293
1 GBP1,2811,17218,7514,03107,2961,7745,034
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2620,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Azerbaycan Manatı
1 SEK0,16076 AZN
5 SEK0,80381 AZN
10 SEK1,60762 AZN
20 SEK3,21524 AZN
50 SEK8,03810 AZN
100 SEK16,07620 AZN
250 SEK40,19050 AZN
500 SEK80,38100 AZN
1000 SEK160,76200 AZN
2000 SEK321,52400 AZN
5000 SEK803,81000 AZN
10000 SEK1.607,62000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / İsveç Kronu
1 AZN6,22039 SEK
5 AZN31,10195 SEK
10 AZN62,20390 SEK
20 AZN124,40780 SEK
50 AZN311,01950 SEK
100 AZN622,03900 SEK
250 AZN1.555,09750 SEK
500 AZN3.110,19500 SEK
1000 AZN6.220,39000 SEK
2000 AZN12.440,78000 SEK
5000 AZN31.101,95000 SEK
10000 AZN62.203,90000 SEK