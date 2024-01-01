bin Seyşeller rupisinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile SCR → IMP çevirin

1.000 scr
52,02 imp

1,000₨ SCR = 0,05202£ IMP

13:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → IMP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05820,0598
Düşük0,05150,0515
Ortalama0,05540,0567
Değişim-7.91%-10.91%
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1 SCR → IMP istatistikleri

SCR → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0582, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0554 oldu. SCR → IMP kurundaki değişiklik -7.91 değerindeydi.

SCR → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0598, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0567 oldu. SCR → IMP kurundaki değişiklik -10.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2631,5081,6660,94220,642
1 GBP1,17711,282107,4071,7751,9611,10924,294
1 USD0,9180,78183,7581,3841,5290,86518,945
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Man Adası poundu
1 SCR0,05202 IMP
5 SCR0,26010 IMP
10 SCR0,52020 IMP
20 SCR1,04040 IMP
50 SCR2,60101 IMP
100 SCR5,20201 IMP
250 SCR13,00503 IMP
500 SCR26,01005 IMP
1000 SCR52,02010 IMP
2000 SCR104,04020 IMP
5000 SCR260,10050 IMP
10000 SCR520,20100 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Seyşeller Rupisi
1 IMP19,22330 SCR
5 IMP96,11650 SCR
10 IMP192,23300 SCR
20 IMP384,46600 SCR
50 IMP961,16500 SCR
100 IMP1.922,33000 SCR
250 IMP4.805,82500 SCR
500 IMP9.611,65000 SCR
1000 IMP19.223,30000 SCR
2000 IMP38.446,60000 SCR
5000 IMP96.116,50000 SCR
10000 IMP192.233,00000 SCR