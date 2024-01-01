bin Solomon Adaları dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile SBD → MXN çevirin

1.000 sbd
2.275,67 mxn

1,000SI$ SBD = 2,276Mex$ MXN

11:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,27662,2766
Düşük2,13031,9797
Ortalama2,19032,1385
Değişim3.33%11.22%
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1 SBD → MXN istatistikleri

SBD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2766, en düşük 2,1303 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1903 oldu. SBD → MXN kurundaki değişiklik 3.33 değerindeydi.

SBD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2766, en düşük 1,9797 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1385 oldu. SBD → MXN kurundaki değişiklik 11.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7071,5031,6620,94320,54
1 GBP1,17611,274106,7151,7681,9561,1124,165
1 USD0,9230,785183,7471,3881,5350,87118,964
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → AUD

SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Meksika Pesosu
1 SBD2,27567 MXN
5 SBD11,37835 MXN
10 SBD22,75670 MXN
20 SBD45,51340 MXN
50 SBD113,78350 MXN
100 SBD227,56700 MXN
250 SBD568,91750 MXN
500 SBD1.137,83500 MXN
1000 SBD2.275,67000 MXN
2000 SBD4.551,34000 MXN
5000 SBD11.378,35000 MXN
10000 SBD22.756,70000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Solomon Adaları doları
1 MXN0,43943 SBD
5 MXN2,19716 SBD
10 MXN4,39431 SBD
20 MXN8,78862 SBD
50 MXN21,97155 SBD
100 MXN43,94310 SBD
250 MXN109,85775 SBD
500 MXN219,71550 SBD
1000 MXN439,43100 SBD
2000 MXN878,86200 SBD
5000 MXN2.197,15500 SBD
10000 MXN4.394,31000 SBD