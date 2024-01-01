Arabistan riyalinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile SAR → PYG çevirin

1.000 sar
1.945.250 pyg

1.00000 SAR = 1945.25000 PYG

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0768589.37981.450681.650980.94724518.3685
1 GBP1.169811.25975104.5611.697071.931391.1080921.4883
1 USD0.92860.793808183.00121.347151.533150.8796517.0576
1 INR0.01118820.009563820.01204810.01623050.01847150.0105980.20551

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Arabistan riyalinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Paraguay Guaranisi
1 SAR1945.25000 PYG
5 SAR9726.25000 PYG
10 SAR19452.50000 PYG
20 SAR38905.00000 PYG
50 SAR97262.50000 PYG
100 SAR194525.00000 PYG
250 SAR486312.50000 PYG
500 SAR972625.00000 PYG
1000 SAR1945250.00000 PYG
2000 SAR3890500.00000 PYG
5000 SAR9726250.00000 PYG
10000 SAR19452500.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Arabistan Riyali
1 PYG0.00051 SAR
5 PYG0.00257 SAR
10 PYG0.00514 SAR
20 PYG0.01028 SAR
50 PYG0.02570 SAR
100 PYG0.05141 SAR
250 PYG0.12852 SAR
500 PYG0.25704 SAR
1000 PYG0.51407 SAR
2000 PYG1.02815 SAR
5000 PYG2.57037 SAR
10000 PYG5.14074 SAR