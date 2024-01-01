Arabistan riyalinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile SAR → MWK çevirin

1.000 sar
447.044 mwk

1.00000 SAR = 447.04400 MWK

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0768589.37691.450681.650980.94724518.3652
1 GBP1.1698211.25975104.5571.697071.931391.1081121.4845
1 USD0.928650.793808182.99851.347151.533150.8796517.0546
1 INR0.01118860.009564130.012048410.0162310.01847210.01059840.205481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Malavi Kvaçası
1 SAR447.04400 MWK
5 SAR2235.22000 MWK
10 SAR4470.44000 MWK
20 SAR8940.88000 MWK
50 SAR22352.20000 MWK
100 SAR44704.40000 MWK
250 SAR111761.00000 MWK
500 SAR223522.00000 MWK
1000 SAR447044.00000 MWK
2000 SAR894088.00000 MWK
5000 SAR2235220.00000 MWK
10000 SAR4470440.00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Arabistan Riyali
1 MWK0.00224 SAR
5 MWK0.01118 SAR
10 MWK0.02237 SAR
20 MWK0.04474 SAR
50 MWK0.11185 SAR
100 MWK0.22369 SAR
250 MWK0.55923 SAR
500 MWK1.11846 SAR
1000 MWK2.23692 SAR
2000 MWK4.47384 SAR
5000 MWK11.18460 SAR
10000 MWK22.36920 SAR