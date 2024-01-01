500 Arabistan riyalinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile SAR → MWK çevirin

500 sar
230.492 mwk

1,000SR SAR = 461,0MK MWK

09:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MWK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek462,4260463,1510
Düşük459,8160459,8110
Ortalama461,2109461,2534
Değişim0.25%-0.47%
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1 SAR → MWK istatistikleri

SAR → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 462,4260, en düşük 459,8160 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 461,2109 oldu. SAR → MWK kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

SAR → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 463,1510, en düşük 459,8110 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 461,2534 oldu. SAR → MWK kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3880,92458,0151,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,338200,94410,66641,7991,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Malavi Kvaçası
1 SAR460,98400 MWK
5 SAR2.304,92000 MWK
10 SAR4.609,84000 MWK
20 SAR9.219,68000 MWK
50 SAR23.049,20000 MWK
100 SAR46.098,40000 MWK
250 SAR115.246,00000 MWK
500 SAR230.492,00000 MWK
1000 SAR460.984,00000 MWK
2000 SAR921.968,00000 MWK
5000 SAR2.304.920,00000 MWK
10000 SAR4.609.840,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Arabistan Riyali
1 MWK0,00217 SAR
5 MWK0,01085 SAR
10 MWK0,02169 SAR
20 MWK0,04339 SAR
50 MWK0,10846 SAR
100 MWK0,21693 SAR
250 MWK0,54232 SAR
500 MWK1,08464 SAR
1000 MWK2,16927 SAR
2000 MWK4,33854 SAR
5000 MWK10,84635 SAR
10000 MWK21,69270 SAR