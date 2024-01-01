Arabistan riyalinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile SAR → KZT çevirin

1.000 sar
119.612 kzt

1.00000 SAR = 119.61200 KZT

19:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.076989.37931.450641.651050.9473618.3663
1 GBP1.1698411.25985104.5641.697081.931541.1082621.4865
1 USD0.92860.793745182.99681.347051.533150.879717.0548
1 INR0.01118830.009563560.012048710.01623010.01847250.01059920.205487

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kazakistan Tengesi
1 SAR119.61200 KZT
5 SAR598.06000 KZT
10 SAR1196.12000 KZT
20 SAR2392.24000 KZT
50 SAR5980.60000 KZT
100 SAR11961.20000 KZT
250 SAR29903.00000 KZT
500 SAR59806.00000 KZT
1000 SAR119612.00000 KZT
2000 SAR239224.00000 KZT
5000 SAR598060.00000 KZT
10000 SAR1196120.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Arabistan Riyali
1 KZT0.00836 SAR
5 KZT0.04180 SAR
10 KZT0.08360 SAR
20 KZT0.16721 SAR
50 KZT0.41802 SAR
100 KZT0.83604 SAR
250 KZT2.09010 SAR
500 KZT4.18020 SAR
1000 KZT8.36040 SAR
2000 KZT16.72080 SAR
5000 KZT41.80200 SAR
10000 KZT83.60400 SAR