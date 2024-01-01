Arabistan riyalinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile SAR → GIP çevirin

1.000 sar
211,63 gip

1.00000 SAR = 0.21163 GIP

19:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.077189.39791.450911.651110.9473518.3693
1 GBP1.169811.25995104.5741.697221.93141.1082121.4877
1 USD0.928450.793682182.99871.347051.532920.8795517.0544
1 INR0.01118590.009562590.012048410.01622980.01846920.01059720.205478

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cebelitarık Lirası
1 SAR0.21163 GIP
5 SAR1.05815 GIP
10 SAR2.11629 GIP
20 SAR4.23258 GIP
50 SAR10.58145 GIP
100 SAR21.16290 GIP
250 SAR52.90725 GIP
500 SAR105.81450 GIP
1000 SAR211.62900 GIP
2000 SAR423.25800 GIP
5000 SAR1058.14500 GIP
10000 SAR2116.29000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Arabistan Riyali
1 GIP4.72525 SAR
5 GIP23.62625 SAR
10 GIP47.25250 SAR
20 GIP94.50500 SAR
50 GIP236.26250 SAR
100 GIP472.52500 SAR
250 GIP1181.31250 SAR
500 GIP2362.62500 SAR
1000 GIP4725.25000 SAR
2000 GIP9450.50000 SAR
5000 GIP23626.25000 SAR
10000 GIP47252.50000 SAR