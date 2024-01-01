250 Arabistan riyalinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile SAR → DJF çevirin

250 sar
11.844 djf

1,000SR SAR = 47,38Fdj DJF

07:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → DJF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek47,413847,4376
Düşük47,338947,2711
Ortalama47,379947,3816
Değişim-0.08%0.03%
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1 SAR → DJF istatistikleri

SAR → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 47,4138, en düşük 47,3389 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 47,3799 oldu. SAR → DJF kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

SAR → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 47,4376, en düşük 47,2711 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 47,3816 oldu. SAR → DJF kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,75278,91,3870,92658,1351,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,38201,07410,66741,9121,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cibuti Frangı
1 SAR47,37530 DJF
5 SAR236,87650 DJF
10 SAR473,75300 DJF
20 SAR947,50600 DJF
50 SAR2.368,76500 DJF
100 SAR4.737,53000 DJF
250 SAR11.843,82500 DJF
500 SAR23.687,65000 DJF
1000 SAR47.375,30000 DJF
2000 SAR94.750,60000 DJF
5000 SAR236.876,50000 DJF
10000 SAR473.753,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Arabistan Riyali
1 DJF0,02111 SAR
5 DJF0,10554 SAR
10 DJF0,21108 SAR
20 DJF0,42216 SAR
50 DJF1,05540 SAR
100 DJF2,11080 SAR
250 DJF5,27700 SAR
500 DJF10,55400 SAR
1000 DJF21,10800 SAR
2000 DJF42,21600 SAR
5000 DJF105,54000 SAR
10000 DJF211,08000 SAR