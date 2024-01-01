1 Ruanda frangından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile RWF → UGX çevirin

1 rwf
3 ugx

1,000R₣ RWF = 2,833Ush UGX

06:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → UGX çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,84342,9469
Düşük2,80972,8097
Ortalama2,82172,8686
Değişim0.58%-2.97%
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1 RWF → UGX istatistikleri

RWF → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8434, en düşük 2,8097 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8217 oldu. RWF → UGX kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

RWF → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9469, en düşük 2,8097 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,8686 oldu. RWF → UGX kurundaki değişiklik -2.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3331,53318,23883,737
1 EUR1,0811,4960,8481,4391,65519,68890,394
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10613,15760,408
1 GBP1,2731,1791,76411,6971,95123,21106,568

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Uganda Şilini
1 RWF2,83280 UGX
5 RWF14,16400 UGX
10 RWF28,32800 UGX
20 RWF56,65600 UGX
50 RWF141,64000 UGX
100 RWF283,28000 UGX
250 RWF708,20000 UGX
500 RWF1.416,40000 UGX
1000 RWF2.832,80000 UGX
2000 RWF5.665,60000 UGX
5000 RWF14.164,00000 UGX
10000 RWF28.328,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Ruanda Frangı
1 UGX0,35301 RWF
5 UGX1,76504 RWF
10 UGX3,53008 RWF
20 UGX7,06016 RWF
50 UGX17,65040 RWF
100 UGX35,30080 RWF
250 UGX88,25200 RWF
500 UGX176,50400 RWF
1000 UGX353,00800 RWF
2000 UGX706,01600 RWF
5000 UGX1.765,04000 RWF
10000 UGX3.530,08000 RWF