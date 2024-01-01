20 Ruanda frangından Japon yenine

Reel döviz kuru ile RWF → JPY çevirin

20 rwf
2 jpy

1,000R₣ RWF = 0,1132¥ JPY

06:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → JPY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12320,1233
Düşük0,11320,1132
Ortalama0,11950,1203
Değişim-8.10%-4.19%
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1 RWF → JPY istatistikleri

RWF → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1232, en düşük 0,1132 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1195 oldu. RWF → JPY kurundaki değişiklik -8.10 değerindeydi.

RWF → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1233, en düşük 0,1132 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1203 oldu. RWF → JPY kurundaki değişiklik -4.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53518,24983,739
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,71490,464
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,16760,42
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95423,235106,621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Japon Yeni
1 RWF0,11325 JPY
5 RWF0,56623 JPY
10 RWF1,13246 JPY
20 RWF2,26492 JPY
50 RWF5,66230 JPY
100 RWF11,32460 JPY
250 RWF28,31150 JPY
500 RWF56,62300 JPY
1000 RWF113,24600 JPY
2000 RWF226,49200 JPY
5000 RWF566,23000 JPY
10000 RWF1.132,46000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Ruanda Frangı
100 JPY883,03200 RWF
1000 JPY8.830,32000 RWF
1500 JPY13.245,48000 RWF
2000 JPY17.660,64000 RWF
3000 JPY26.490,96000 RWF
5000 JPY44.151,60000 RWF
5400 JPY47.683,72800 RWF
10000 JPY88.303,20000 RWF
15000 JPY132.454,80000 RWF
20000 JPY176.606,40000 RWF
25000 JPY220.758,00000 RWF
30000 JPY264.909,60000 RWF