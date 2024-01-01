Ruanda frangından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → JMD çevirin

1.000 rwf
122,89 jmd

1.00000 RWF = 0.12289 JMD

19:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.92851.34730.7937451.345751.5333918.953883.0073
1 EUR1.07711.451040.8548851.449371.6514620.413289.3989
1 CAD0.7422250.6891610.5891380.998851.1381214.06861.6101
1 GBP1.259851.169751.697411.695441.9318423.8789104.577

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Ruanda frangından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Jamaika Doları
1 RWF0.12289 JMD
5 RWF0.61445 JMD
10 RWF1.22890 JMD
20 RWF2.45780 JMD
50 RWF6.14450 JMD
100 RWF12.28900 JMD
250 RWF30.72250 JMD
500 RWF61.44500 JMD
1000 RWF122.89000 JMD
2000 RWF245.78000 JMD
5000 RWF614.45000 JMD
10000 RWF1228.90000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Ruanda Frangı
1 JMD8.13739 RWF
5 JMD40.68695 RWF
10 JMD81.37390 RWF
20 JMD162.74780 RWF
50 JMD406.86950 RWF
100 JMD813.73900 RWF
250 JMD2034.34750 RWF
500 JMD4068.69500 RWF
1000 JMD8137.39000 RWF
2000 JMD16274.78000 RWF
5000 JMD40686.95000 RWF
10000 JMD81373.90000 RWF