10 Ruanda frangından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → HKD çevirin

10 rwf
0,06 hkd

1,000R₣ RWF = 0,005933$ HKD

05:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → HKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00600,0060
Düşük0,00590,0059
Ortalama0,00590,0060
Değişim-0.38%-1.65%
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1 RWF → HKD istatistikleri

RWF → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0060, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0059 oldu. RWF → HKD kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

RWF → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0060, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0060 oldu. RWF → HKD kurundaki değişiklik -1.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,25683,733
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,71690,428
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10713,17160,412
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,239106,588

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Hong Kong Doları
1 RWF0,00593 HKD
5 RWF0,02967 HKD
10 RWF0,05933 HKD
20 RWF0,11867 HKD
50 RWF0,29667 HKD
100 RWF0,59334 HKD
250 RWF1,48335 HKD
500 RWF2,96670 HKD
1000 RWF5,93340 HKD
2000 RWF11,86680 HKD
5000 RWF29,66700 HKD
10000 RWF59,33400 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Ruanda Frangı
100 HKD16.853,80000 RWF
200 HKD33.707,60000 RWF
300 HKD50.561,40000 RWF
500 HKD84.269,00000 RWF
1000 HKD168.538,00000 RWF
2000 HKD337.076,00000 RWF
2500 HKD421.345,00000 RWF
3000 HKD505.614,00000 RWF
4000 HKD674.152,00000 RWF
5000 HKD842.690,00000 RWF
10000 HKD1.685.380,00000 RWF
20000 HKD3.370.760,00000 RWF