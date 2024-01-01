Ruanda frangından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile RWF → BTN çevirin

1.000 rwf
65,26 btn

1.00000 RWF = 0.06526 BTN

19:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0771589.4131.451081.651440.9472418.3641
1 GBP1.169711.25995104.5871.697341.93171.1079921.4806
1 USD0.92840.793682183.00891.347151.533150.879417.0488
1 INR0.01118410.009561410.012046910.0162290.01846980.0105940.205385

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Ruanda frangından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → AUD

RWF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Bhutan Ngultrumu
1 RWF0.06526 BTN
5 RWF0.32632 BTN
10 RWF0.65265 BTN
20 RWF1.30530 BTN
50 RWF3.26324 BTN
100 RWF6.52649 BTN
250 RWF16.31622 BTN
500 RWF32.63245 BTN
1000 RWF65.26490 BTN
2000 RWF130.52980 BTN
5000 RWF326.32450 BTN
10000 RWF652.64900 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Ruanda Frangı
1 BTN15.32220 RWF
5 BTN76.61100 RWF
10 BTN153.22200 RWF
20 BTN306.44400 RWF
50 BTN766.11000 RWF
100 BTN1532.22000 RWF
250 BTN3830.55000 RWF
500 BTN7661.10000 RWF
1000 BTN15322.20000 RWF
2000 BTN30644.40000 RWF
5000 BTN76611.00000 RWF
10000 BTN153222.00000 RWF