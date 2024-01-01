20 Ruanda frangından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile RWF → BRL çevirin

20 rwf
0,09 brl

1,000R₣ RWF = 0,004368R$ BRL

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00440,0044
Düşük0,00410,0039
Ortalama0,00420,0041
Değişim3.06%11.49%
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1 RWF → BRL istatistikleri

RWF → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0044, en düşük 0,0041 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0042 oldu. RWF → BRL kurundaki değişiklik 3.06 değerindeydi.

RWF → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0044, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0041 oldu. RWF → BRL kurundaki değişiklik 11.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53618,25683,738
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65819,71290,416
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,17260,415
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,236106,578

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → GBP

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Brezilya Reali
1 RWF0,00437 BRL
5 RWF0,02184 BRL
10 RWF0,04368 BRL
20 RWF0,08736 BRL
50 RWF0,21839 BRL
100 RWF0,43679 BRL
250 RWF1,09197 BRL
500 RWF2,18394 BRL
1000 RWF4,36788 BRL
2000 RWF8,73576 BRL
5000 RWF21,83940 BRL
10000 RWF43,67880 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Ruanda Frangı
1 BRL228,94400 RWF
5 BRL1.144,72000 RWF
10 BRL2.289,44000 RWF
20 BRL4.578,88000 RWF
50 BRL11.447,20000 RWF
100 BRL22.894,40000 RWF
250 BRL57.236,00000 RWF
500 BRL114.472,00000 RWF
1000 BRL228.944,00000 RWF
2000 BRL457.888,00000 RWF
5000 BRL1.144.720,00000 RWF
10000 BRL2.289.440,00000 RWF