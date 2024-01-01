10 bin Ruanda frangından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile RWF → BHD çevirin

10.000 rwf
2,863 bhd

1,000R₣ RWF = 0,0002863.د.ب BHD

05:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-0.43%-1.70%
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1 RWF → BHD istatistikleri

RWF → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. RWF → BHD kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

RWF → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. RWF → BHD kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,25883,735
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65819,71490,413
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10813,17360,415
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,238106,578

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Bahreyn Dinarı
1 RWF0,00029 BHD
5 RWF0,00143 BHD
10 RWF0,00286 BHD
20 RWF0,00573 BHD
50 RWF0,01431 BHD
100 RWF0,02863 BHD
250 RWF0,07157 BHD
500 RWF0,14314 BHD
1000 RWF0,28628 BHD
2000 RWF0,57255 BHD
5000 RWF1,43138 BHD
10000 RWF2,86276 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Ruanda Frangı
1 BHD3.493,13000 RWF
5 BHD17.465,65000 RWF
10 BHD34.931,30000 RWF
20 BHD69.862,60000 RWF
50 BHD174.656,50000 RWF
100 BHD349.313,00000 RWF
250 BHD873.282,50000 RWF
500 BHD1.746.565,00000 RWF
1000 BHD3.493.130,00000 RWF
2000 BHD6.986.260,00000 RWF
5000 BHD17.465.650,00000 RWF
10000 BHD34.931.300,00000 RWF