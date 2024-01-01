20 Rus rublesinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile RUB → BOB çevirin

20 rub
1,61 bob

1,000руб RUB = 0,08071Bs BOB

22:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BOB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08140,0824
Düşük0,07760,0747
Ortalama0,07890,0778
Değişim3.26%7.03%
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1 RUB → BOB istatistikleri

RUB → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0814, en düşük 0,0776 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0789 oldu. RUB → BOB kurundaki değişiklik 3.26 değerindeydi.

RUB → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0824, en düşük 0,0747 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0778 oldu. RUB → BOB kurundaki değişiklik 7.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2350,7861,5391,33783,734
1 EUR1,07911,4977,8040,8481,661,44290,32
1 CAD0,7210,66815,2130,5671,1090,96360,338
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Bolivya Bolivyanosu
1 RUB0,08071 BOB
5 RUB0,40354 BOB
10 RUB0,80707 BOB
20 RUB1,61414 BOB
50 RUB4,03536 BOB
100 RUB8,07071 BOB
250 RUB20,17678 BOB
500 RUB40,35355 BOB
1000 RUB80,70710 BOB
2000 RUB161,41420 BOB
5000 RUB403,53550 BOB
10000 RUB807,07100 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Rus Rublesi
1 BOB12,39050 RUB
5 BOB61,95250 RUB
10 BOB123,90500 RUB
20 BOB247,81000 RUB
50 BOB619,52500 RUB
100 BOB1.239,05000 RUB
250 BOB3.097,62500 RUB
500 BOB6.195,25000 RUB
1000 BOB12.390,50000 RUB
2000 BOB24.781,00000 RUB
5000 BOB61.952,50000 RUB
10000 BOB123.905,00000 RUB