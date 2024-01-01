10 Sırp dinarından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → TWD çevirin

10 rsd
3,03 twd

1,000РСД RSD = 0,3029NT$ TWD

01:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → TWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30570,3057
Düşük0,29990,2957
Ortalama0,30300,2997
Değişim0.66%1.84%
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1 RSD → TWD istatistikleri

RSD → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3057, en düşük 0,2999 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3030 oldu. RSD → TWD kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

RSD → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3057, en düşük 0,2957 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2997 oldu. RSD → TWD kurundaki değişiklik 1.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,8850,78618,2811,3871,33783,752
1 EUR1,079120,3810,84819,7291,4971,44390,386
1 MXN0,0530,04910,0420,9680,0730,0714,435
1 GBP1,2721,17924,027123,2581,7641,701106,554

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Yeni Tayvan Doları
1 RSD0,30295 TWD
5 RSD1,51474 TWD
10 RSD3,02947 TWD
20 RSD6,05894 TWD
50 RSD15,14735 TWD
100 RSD30,29470 TWD
250 RSD75,73675 TWD
500 RSD151,47350 TWD
1000 RSD302,94700 TWD
2000 RSD605,89400 TWD
5000 RSD1.514,73500 TWD
10000 RSD3.029,47000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Sırp Dinarı
1 TWD3,30090 RSD
5 TWD16,50450 RSD
10 TWD33,00900 RSD
20 TWD66,01800 RSD
50 TWD165,04500 RSD
100 TWD330,09000 RSD
250 TWD825,22500 RSD
500 TWD1.650,45000 RSD
1000 TWD3.300,90000 RSD
2000 TWD6.601,80000 RSD
5000 TWD16.504,50000 RSD
10000 TWD33.009,00000 RSD