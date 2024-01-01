5.000 Sırp dinarından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile RSD → PLN çevirin

5.000 rsd
183,84 pln

1,000РСД RSD = 0,03677zł PLN

01:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → PLN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03680,0374
Düşük0,03630,0363
Ortalama0,03660,0367
Değişim0.12%-0.44%
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1 RSD → PLN istatistikleri

RSD → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0368, en düşük 0,0363 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0366 oldu. RSD → PLN kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

RSD → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0374, en düşük 0,0363 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0367 oldu. RSD → PLN kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9120,78618,2861,3881,33783,752
1 EUR1,079120,4050,84819,731,4971,44390,364
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,429
1 GBP1,2721,17924,059123,2631,7651,701106,545

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Polonya Zlotisi
1 RSD0,03677 PLN
5 RSD0,18384 PLN
10 RSD0,36767 PLN
20 RSD0,73534 PLN
50 RSD1,83836 PLN
100 RSD3,67672 PLN
250 RSD9,19180 PLN
500 RSD18,38360 PLN
1000 RSD36,76720 PLN
2000 RSD73,53440 PLN
5000 RSD183,83600 PLN
10000 RSD367,67200 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Sırp Dinarı
1 PLN27,19820 RSD
5 PLN135,99100 RSD
10 PLN271,98200 RSD
20 PLN543,96400 RSD
50 PLN1.359,91000 RSD
100 PLN2.719,82000 RSD
250 PLN6.799,55000 RSD
500 PLN13.599,10000 RSD
1000 PLN27.198,20000 RSD
2000 PLN54.396,40000 RSD
5000 PLN135.991,00000 RSD
10000 PLN271.982,00000 RSD