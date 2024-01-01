Sırp dinarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile RSD → NOK çevirin

1.000 rsd
96,80 nok

1.00000 RSD = 0.09680 NOK

18:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10.9287517.04750.79409218.96911.348251.3460583.0064
1 EUR1.0767118.3550.85520.4241.451661.4492989.373
1 MXN0.05865960.054480910.04658111.112720.07908780.07895884.86912
1 GBP1.25931.1695921.4679123.88781.697851.69508104.53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Norveç Kronu
1 RSD0.09680 NOK
5 RSD0.48398 NOK
10 RSD0.96796 NOK
20 RSD1.93591 NOK
50 RSD4.83978 NOK
100 RSD9.67955 NOK
250 RSD24.19888 NOK
500 RSD48.39775 NOK
1000 RSD96.79550 NOK
2000 RSD193.59100 NOK
5000 RSD483.97750 NOK
10000 RSD967.95500 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Sırp Dinarı
1 NOK10.33110 RSD
5 NOK51.65550 RSD
10 NOK103.31100 RSD
20 NOK206.62200 RSD
50 NOK516.55500 RSD
100 NOK1033.11000 RSD
250 NOK2582.77500 RSD
500 NOK5165.55000 RSD
1000 NOK10331.10000 RSD
2000 NOK20662.20000 RSD
5000 NOK51655.50000 RSD
10000 NOK103311.00000 RSD