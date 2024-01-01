bin Sırp dinarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile RSD → MXN çevirin

1.000 rsd
174,64 mxn

1,000РСД RSD = 0,1746Mex$ MXN

01:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17460,1746
Düşük0,16400,1535
Ortalama0,16800,1637
Değişim4.28%11.93%
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1 RSD → MXN istatistikleri

RSD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1746, en düşük 0,1640 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1680 oldu. RSD → MXN kurundaki değişiklik 4.28 değerindeydi.

RSD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1746, en düşük 0,1535 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1637 oldu. RSD → MXN kurundaki değişiklik 11.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9350,78618,2871,3881,33783,747
1 EUR1,079120,4330,84819,7331,4981,44390,372
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,423
1 GBP1,2721,17924,088123,2641,7651,701106,539

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Meksika Pesosu
1 RSD0,17464 MXN
5 RSD0,87319 MXN
10 RSD1,74639 MXN
20 RSD3,49278 MXN
50 RSD8,73195 MXN
100 RSD17,46390 MXN
250 RSD43,65975 MXN
500 RSD87,31950 MXN
1000 RSD174,63900 MXN
2000 RSD349,27800 MXN
5000 RSD873,19500 MXN
10000 RSD1.746,39000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Sırp Dinarı
1 MXN5,72609 RSD
5 MXN28,63045 RSD
10 MXN57,26090 RSD
20 MXN114,52180 RSD
50 MXN286,30450 RSD
100 MXN572,60900 RSD
250 MXN1.431,52250 RSD
500 MXN2.863,04500 RSD
1000 MXN5.726,09000 RSD
2000 MXN11.452,18000 RSD
5000 MXN28.630,45000 RSD
10000 MXN57.260,90000 RSD