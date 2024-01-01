2.000 Sırp dinarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile RSD → BRL çevirin

2.000 rsd
106,02 brl

1,000РСД RSD = 0,05301R$ BRL

00:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05300,0530
Düşük0,05010,0466
Ortalama0,05140,0496
Değişim3.50%13.70%
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1 RSD → BRL istatistikleri

RSD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0530, en düşük 0,0501 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0514 oldu. RSD → BRL kurundaki değişiklik 3.50 değerindeydi.

RSD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0530, en düşük 0,0466 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0496 oldu. RSD → BRL kurundaki değişiklik 13.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9380,78618,2961,3891,33783,73
1 EUR1,079120,4250,84819,7321,4981,44290,303
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,421
1 GBP1,2721,1824,096123,2781,7671,701106,534

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Brezilya Reali
1 RSD0,05301 BRL
5 RSD0,26506 BRL
10 RSD0,53012 BRL
20 RSD1,06024 BRL
50 RSD2,65059 BRL
100 RSD5,30118 BRL
250 RSD13,25295 BRL
500 RSD26,50590 BRL
1000 RSD53,01180 BRL
2000 RSD106,02360 BRL
5000 RSD265,05900 BRL
10000 RSD530,11800 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Sırp Dinarı
1 BRL18,86370 RSD
5 BRL94,31850 RSD
10 BRL188,63700 RSD
20 BRL377,27400 RSD
50 BRL943,18500 RSD
100 BRL1.886,37000 RSD
250 BRL4.715,92500 RSD
500 BRL9.431,85000 RSD
1000 BRL18.863,70000 RSD
2000 BRL37.727,40000 RSD
5000 BRL94.318,50000 RSD
10000 BRL188.637,00000 RSD