10 bin Romanya leyinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile RON → VUV çevirin

10.000 ron
264.167 vuv

1,000L RON = 26,42VT VUV

23:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → VUV çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RON → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,544026,5440
Düşük26,006025,8302
Ortalama26,286226,1769
Değişim1.58%0.47%
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1 RON → VUV istatistikleri

RON → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,5440, en düşük 26,0060 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,2862 oldu. RON → VUV kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

RON → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,5440, en düşük 25,8302 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,1769 oldu. RON → VUV kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9271,3881,540,7861,3370,87383,774
1 EUR1,07911,4971,6610,8471,4420,94290,371
1 CAD0,720,66811,1090,5660,9630,62960,358
1 AUD0,650,6020,90210,510,8680,56754,415

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Vanuatu Vatusu
1 RON26,41670 VUV
5 RON132,08350 VUV
10 RON264,16700 VUV
20 RON528,33400 VUV
50 RON1.320,83500 VUV
100 RON2.641,67000 VUV
250 RON6.604,17500 VUV
500 RON13.208,35000 VUV
1000 RON26.416,70000 VUV
2000 RON52.833,40000 VUV
5000 RON132.083,50000 VUV
10000 RON264.167,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Rumen Leyi
1 VUV0,03785 RON
5 VUV0,18927 RON
10 VUV0,37855 RON
20 VUV0,75710 RON
50 VUV1,89274 RON
100 VUV3,78548 RON
250 VUV9,46370 RON
500 VUV18,92740 RON
1000 VUV37,85480 RON
2000 VUV75,70960 RON
5000 VUV189,27400 RON
10000 VUV378,54800 RON