bin Romanya leyinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile RON → UGX çevirin

1,000L RON = 781,1Ush UGX

00:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 RON → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek806,1920835,4690
Düşük775,9230775,9230
Ortalama791,8891812,0172
Değişim-2.54%-6.29%
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1 RON → UGX istatistikleri

RON → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 806,1920, en düşük 775,9230 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 791,8891 oldu. RON → UGX kurundaki değişiklik -2.54 değerindeydi.

RON → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 835,4690, en düşük 775,9230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 812,0172 oldu. RON → UGX kurundaki değişiklik -6.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5390,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,630,8361,4180,93689,395
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,184
1 AUD0,650,6140,91110,5130,870,57454,857

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Uganda Şilini
1 RON781,10900 UGX
5 RON3.905,54500 UGX
10 RON7.811,09000 UGX
20 RON15.622,18000 UGX
50 RON39.055,45000 UGX
100 RON78.110,90000 UGX
250 RON195.277,25000 UGX
500 RON390.554,50000 UGX
1000 RON781.109,00000 UGX
2000 RON1.562.218,00000 UGX
5000 RON3.905.545,00000 UGX
10000 RON7.811.090,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Rumen Leyi
1 UGX0,00128 RON
5 UGX0,00640 RON
10 UGX0,01280 RON
20 UGX0,02560 RON
50 UGX0,06401 RON
100 UGX0,12802 RON
250 UGX0,32006 RON
500 UGX0,64012 RON
1000 UGX1,28023 RON
2000 UGX2,56046 RON
5000 UGX6,40115 RON
10000 UGX12,80230 RON