100 Romanya leyinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile RON → TWD çevirin

1,000L RON = 6,926NT$ TWD

00:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 RON → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,02137,2007
Düşük6,87506,8750
Ortalama6,94837,0581
Değişim-1.12%-3.30%
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1 RON → TWD istatistikleri

RON → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,0213, en düşük 6,8750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,9483 oldu. RON → TWD kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

RON → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,2007, en düşük 6,8750 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,0581 oldu. RON → TWD kurundaki değişiklik -3.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,401
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93589,397
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,185
1 AUD0,650,6140,91210,5130,870,57454,865

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Yeni Tayvan Doları
1 RON6,92606 TWD
5 RON34,63030 TWD
10 RON69,26060 TWD
20 RON138,52120 TWD
50 RON346,30300 TWD
100 RON692,60600 TWD
250 RON1.731,51500 TWD
500 RON3.463,03000 TWD
1000 RON6.926,06000 TWD
2000 RON13.852,12000 TWD
5000 RON34.630,30000 TWD
10000 RON69.260,60000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Rumen Leyi
1 TWD0,14438 RON
5 TWD0,72191 RON
10 TWD1,44382 RON
20 TWD2,88764 RON
50 TWD7,21910 RON
100 TWD14,43820 RON
250 TWD36,09550 RON
500 TWD72,19100 RON
1000 TWD144,38200 RON
2000 TWD288,76400 RON
5000 TWD721,91000 RON
10000 TWD1.443,82000 RON