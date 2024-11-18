20 Romanya leyinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile RON → CNY çevirin

1,000L RON = 1,540¥ CNY

22:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 RON → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,56111,6015
Düşük1,52911,5291
Ortalama1,54721,5654
Değişim-0.75%-3.35%
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1 RON → CNY istatistikleri

RON → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5611, en düşük 1,5291 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5472 oldu. RON → CNY kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

RON → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6015, en düşük 1,5291 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5654 oldu. RON → CNY kurundaki değişiklik -3.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,461
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,516
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,258
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,954

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Çin Yuanı RMB
1 RON1,54035 CNY
5 RON7,70175 CNY
10 RON15,40350 CNY
20 RON30,80700 CNY
50 RON77,01750 CNY
100 RON154,03500 CNY
250 RON385,08750 CNY
500 RON770,17500 CNY
1000 RON1.540,35000 CNY
2000 RON3.080,70000 CNY
5000 RON7.701,75000 CNY
10000 RON15.403,50000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Rumen Leyi
1 CNY0,64920 RON
5 CNY3,24602 RON
10 CNY6,49204 RON
20 CNY12,98408 RON
50 CNY32,46020 RON
100 CNY64,92040 RON
250 CNY162,30100 RON
500 CNY324,60200 RON
1000 CNY649,20400 RON
2000 CNY1.298,40800 RON
5000 CNY3.246,02000 RON
10000 CNY6.492,04000 RON