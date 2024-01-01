250 Katar riyalinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile QAR → PEN çevirin

1,000QR QAR = 1,040S/. PEN

20:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → PEN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PEN
1 QAR → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,04491,0466
Düşük1,02901,0170
Ortalama1,03531,0320
Değişim1.00%1.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → PEN istatistikleri

QAR → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0449, en düşük 1,0290 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0353 oldu. QAR → PEN kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

QAR → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0466, en düşük 1,0170 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0320 oldu. QAR → PEN kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4031,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71360,2081198,2740,5630,6731.227,151,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Peru Nuevo Solü
1 QAR1,04045 PEN
5 QAR5,20225 PEN
10 QAR10,40450 PEN
20 QAR20,80900 PEN
50 QAR52,02250 PEN
100 QAR104,04500 PEN
250 QAR260,11250 PEN
500 QAR520,22500 PEN
1000 QAR1.040,45000 PEN
2000 QAR2.080,90000 PEN
5000 QAR5.202,25000 PEN
10000 QAR10.404,50000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Katar Riyali
1 PEN0,96112 QAR
5 PEN4,80561 QAR
10 PEN9,61123 QAR
20 PEN19,22246 QAR
50 PEN48,05615 QAR
100 PEN96,11230 QAR
250 PEN240,28075 QAR
500 PEN480,56150 QAR
1000 PEN961,12300 QAR
2000 PEN1.922,24600 QAR
5000 PEN4.805,61500 QAR
10000 PEN9.611,23000 QAR