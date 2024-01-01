Katar riyalinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile QAR → NIO çevirin

1.000 qar
10.096,30 nio

1.00000 QAR = 10.09630 NIO

18:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0764589.35151.451541.652390.9475118.3521
1 GBP1.1696711.2591104.5121.697831.932771.1082721.466
1 USD0.928950.794218183.00571.348451.535040.8802517.0487
1 INR0.01119180.009568240.012047410.01624530.01849320.01060470.205392

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Nikaragua Kordobası
1 QAR10.09630 NIO
5 QAR50.48150 NIO
10 QAR100.96300 NIO
20 QAR201.92600 NIO
50 QAR504.81500 NIO
100 QAR1009.63000 NIO
250 QAR2524.07500 NIO
500 QAR5048.15000 NIO
1000 QAR10096.30000 NIO
2000 QAR20192.60000 NIO
5000 QAR50481.50000 NIO
10000 QAR100963.00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Katar Riyali
1 NIO0.09905 QAR
5 NIO0.49523 QAR
10 NIO0.99046 QAR
20 NIO1.98093 QAR
50 NIO4.95232 QAR
100 NIO9.90464 QAR
250 NIO24.76160 QAR
500 NIO49.52320 QAR
1000 NIO99.04640 QAR
2000 NIO198.09280 QAR
5000 NIO495.23200 QAR
10000 NIO990.46400 QAR