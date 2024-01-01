20 Katar riyalinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile QAR → MWK çevirin

1,000QR QAR = 475,5MK MWK

19:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MWK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MWK
1 QAR → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek476,3050476,5950
Düşük474,5600473,9300
Ortalama475,6877475,6742
Değişim-0.07%0.02%
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1 QAR → MWK istatistikleri

QAR → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 476,3050, en düşük 474,5600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 475,6877 oldu. QAR → MWK kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

QAR → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 476,5950, en düşük 473,9300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 475,6742 oldu. QAR → MWK kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MWK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,221198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Malavi Kvaçası
1 QAR475,52700 MWK
5 QAR2.377,63500 MWK
10 QAR4.755,27000 MWK
20 QAR9.510,54000 MWK
50 QAR23.776,35000 MWK
100 QAR47.552,70000 MWK
250 QAR118.881,75000 MWK
500 QAR237.763,50000 MWK
1000 QAR475.527,00000 MWK
2000 QAR951.054,00000 MWK
5000 QAR2.377.635,00000 MWK
10000 QAR4.755.270,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Katar Riyali
1 MWK0,00210 QAR
5 MWK0,01051 QAR
10 MWK0,02103 QAR
20 MWK0,04206 QAR
50 MWK0,10515 QAR
100 MWK0,21029 QAR
250 MWK0,52573 QAR
500 MWK1,05146 QAR
1000 MWK2,10293 QAR
2000 MWK4,20586 QAR
5000 MWK10,51465 QAR
10000 MWK21,02930 QAR