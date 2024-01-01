50 Katar riyalinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile QAR → KMF çevirin

1,000QR QAR = 127,4CF KMF

19:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 QAR → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek128,1500128,1500
Düşük123,4620120,5650
Ortalama125,4377123,1260
Değişim2.60%5.10%
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1 QAR → KMF istatistikleri

QAR → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 128,1500, en düşük 123,4620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 125,4377 oldu. QAR → KMF kurundaki değişiklik 2.60 değerindeydi.

QAR → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 128,1500, en düşük 120,5650 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 123,1260 oldu. QAR → KMF kurundaki değişiklik 5.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,1941198,2030,5630,6731.226,711,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Komor Frangı
1 QAR127,40300 KMF
5 QAR637,01500 KMF
10 QAR1.274,03000 KMF
20 QAR2.548,06000 KMF
50 QAR6.370,15000 KMF
100 QAR12.740,30000 KMF
250 QAR31.850,75000 KMF
500 QAR63.701,50000 KMF
1000 QAR127.403,00000 KMF
2000 QAR254.806,00000 KMF
5000 QAR637.015,00000 KMF
10000 QAR1.274.030,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Katar Riyali
1 KMF0,00785 QAR
5 KMF0,03925 QAR
10 KMF0,07849 QAR
20 KMF0,15698 QAR
50 KMF0,39246 QAR
100 KMF0,78491 QAR
250 KMF1,96228 QAR
500 KMF3,92457 QAR
1000 KMF7,84913 QAR
2000 KMF15,69826 QAR
5000 KMF39,24565 QAR
10000 KMF78,49130 QAR