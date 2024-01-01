Katar riyalinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile QAR → HUF çevirin

1.000 qar
99.196 huf

1.00000 QAR = 99.19600 HUF

18:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.076489.35251.451581.652310.9474518.3538
1 GBP1.169611.25895104.5061.697761.932541.1081421.4665
1 USD0.929050.794313183.01051.348551.535040.8802517.0511
1 INR0.01119160.009568820.012046710.01624550.01849210.01060410.205409

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Macar Forinti
1 QAR99.19600 HUF
5 QAR495.98000 HUF
10 QAR991.96000 HUF
20 QAR1983.92000 HUF
50 QAR4959.80000 HUF
100 QAR9919.60000 HUF
250 QAR24799.00000 HUF
500 QAR49598.00000 HUF
1000 QAR99196.00000 HUF
2000 QAR198392.00000 HUF
5000 QAR495980.00000 HUF
10000 QAR991960.00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Katar Riyali
2000 HUF20.16220 QAR
5000 HUF50.40550 QAR
10000 HUF100.81100 QAR
15000 HUF151.21650 QAR
20000 HUF201.62200 QAR
30000 HUF302.43300 QAR
40000 HUF403.24400 QAR
50000 HUF504.05500 QAR
60000 HUF604.86600 QAR
100000 HUF1008.11000 QAR
150000 HUF1512.16500 QAR
200000 HUF2016.22000 QAR