10 Katar riyalinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile QAR → GGP çevirin

1,000QR QAR = 0,2162£ GGP

19:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → GGP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

GGP
1 QAR → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21730,2173
Düşük0,21010,2043
Ortalama0,21270,2097
Değişim2.89%2.79%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → GGP istatistikleri

QAR → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2127 oldu. QAR → GGP kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

QAR → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2097 oldu. QAR → GGP kurundaki değişiklik 2.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,401277,950,7880,9441.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2611198,4440,5630,6741.228,21,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Guernsey poundu
1 QAR0,21623 GGP
5 QAR1,08116 GGP
10 QAR2,16231 GGP
20 QAR4,32462 GGP
50 QAR10,81155 GGP
100 QAR21,62310 GGP
250 QAR54,05775 GGP
500 QAR108,11550 GGP
1000 QAR216,23100 GGP
2000 QAR432,46200 GGP
5000 QAR1.081,15500 GGP
10000 QAR2.162,31000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Katar Riyali
1 GGP4,62467 QAR
5 GGP23,12335 QAR
10 GGP46,24670 QAR
20 GGP92,49340 QAR
50 GGP231,23350 QAR
100 GGP462,46700 QAR
250 GGP1.156,16750 QAR
500 GGP2.312,33500 QAR
1000 GGP4.624,67000 QAR
2000 GGP9.249,34000 QAR
5000 GGP23.123,35000 QAR
10000 GGP46.246,70000 QAR