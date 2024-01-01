5.000 Katar riyalinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile QAR → FKP çevirin

1,000QR QAR = 0,2162£ FKP

19:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → FKP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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FKP
1 QAR → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21730,2173
Düşük0,21010,2043
Ortalama0,21270,2097
Değişim2.90%2.80%
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1 QAR → FKP istatistikleri

QAR → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2127 oldu. QAR → FKP kurundaki değişiklik 2.90 değerindeydi.

QAR → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2097 oldu. QAR → FKP kurundaki değişiklik 2.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - FKP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,401277,950,7890,9441.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2671198,4440,5630,6741.228,21,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Falkland Adaları Poundu
1 QAR0,21625 FKP
5 QAR1,08125 FKP
10 QAR2,16249 FKP
20 QAR4,32498 FKP
50 QAR10,81245 FKP
100 QAR21,62490 FKP
250 QAR54,06225 FKP
500 QAR108,12450 FKP
1000 QAR216,24900 FKP
2000 QAR432,49800 FKP
5000 QAR1.081,24500 FKP
10000 QAR2.162,49000 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Katar Riyali
1 FKP4,62431 QAR
5 FKP23,12155 QAR
10 FKP46,24310 QAR
20 FKP92,48620 QAR
50 FKP231,21550 QAR
100 FKP462,43100 QAR
250 FKP1.156,07750 QAR
500 FKP2.312,15500 QAR
1000 FKP4.624,31000 QAR
2000 FKP9.248,62000 QAR
5000 FKP23.121,55000 QAR
10000 FKP46.243,10000 QAR