5.000 Falkland Adaları poundundan Katar riyaline

Reel döviz kuru ile FKP → QAR çevirin

1,000£ FKP = 4,602QR QAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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QAR
1 FKP → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,75914,8948
Düşük4,60194,6019
Ortalama4,70724,7700
Değişim-3.29%-2.87%
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1 FKP → QAR istatistikleri

FKP → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7591, en düşük 4,6019 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7072 oldu. FKP → QAR kurundaki değişiklik -3.29 değerindeydi.

FKP → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8948, en düşük 4,6019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7700 oldu. FKP → QAR kurundaki değişiklik -2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Katar Riyali
1 FKP4,60188 QAR
5 FKP23,00940 QAR
10 FKP46,01880 QAR
20 FKP92,03760 QAR
50 FKP230,09400 QAR
100 FKP460,18800 QAR
250 FKP1.150,47000 QAR
500 FKP2.300,94000 QAR
1000 FKP4.601,88000 QAR
2000 FKP9.203,76000 QAR
5000 FKP23.009,40000 QAR
10000 FKP46.018,80000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Falkland Adaları Poundu
1 QAR0,21730 FKP
5 QAR1,08651 FKP
10 QAR2,17302 FKP
20 QAR4,34604 FKP
50 QAR10,86510 FKP
100 QAR21,73020 FKP
250 QAR54,32550 FKP
500 QAR108,65100 FKP
1000 QAR217,30200 FKP
2000 QAR434,60400 FKP
5000 QAR1.086,51000 FKP
10000 QAR2.173,02000 FKP