1 Katar riyalinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → BZD çevirin

1,000QR QAR = 0,5485BZ$ BZD

17:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → BZD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BZD
1 QAR → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,54870,5487
Düşük0,54850,5478
Ortalama0,54860,5486
Değişim-0.01%0.02%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → BZD istatistikleri

QAR → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5487, en düşük 0,5485 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5486 oldu. QAR → BZD kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

QAR → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5487, en düşük 0,5478 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5486 oldu. QAR → BZD kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,241198,3730,5630,6741.227,761,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Belize Doları
1 QAR0,54847 BZD
5 QAR2,74236 BZD
10 QAR5,48471 BZD
20 QAR10,96942 BZD
50 QAR27,42355 BZD
100 QAR54,84710 BZD
250 QAR137,11775 BZD
500 QAR274,23550 BZD
1000 QAR548,47100 BZD
2000 QAR1.096,94200 BZD
5000 QAR2.742,35500 BZD
10000 QAR5.484,71000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Katar Riyali
1 BZD1,82325 QAR
5 BZD9,11625 QAR
10 BZD18,23250 QAR
20 BZD36,46500 QAR
50 BZD91,16250 QAR
100 BZD182,32500 QAR
250 BZD455,81250 QAR
500 BZD911,62500 QAR
1000 BZD1.823,25000 QAR
2000 BZD3.646,50000 QAR
5000 BZD9.116,25000 QAR
10000 BZD18.232,50000 QAR