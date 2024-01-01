bin Katar riyalinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → BND çevirin

1,000QR QAR = 0,3673B$ BND

18:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → BND çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BND
1 QAR → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36920,3692
Düşük0,35930,3513
Ortalama0,36370,3590
Değişim2.20%2.69%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → BND istatistikleri

QAR → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3692, en düşük 0,3593 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3637 oldu. QAR → BND kurundaki değişiklik 2.20 değerindeydi.

QAR → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3692, en düşük 0,3513 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3590 oldu. QAR → BND kurundaki değişiklik 2.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2411198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Brunei Doları
1 QAR0,36727 BND
5 QAR1,83635 BND
10 QAR3,67270 BND
20 QAR7,34540 BND
50 QAR18,36350 BND
100 QAR36,72700 BND
250 QAR91,81750 BND
500 QAR183,63500 BND
1000 QAR367,27000 BND
2000 QAR734,54000 BND
5000 QAR1.836,35000 BND
10000 QAR3.672,70000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Katar Riyali
1 BND2,72279 QAR
5 BND13,61395 QAR
10 BND27,22790 QAR
20 BND54,45580 QAR
50 BND136,13950 QAR
100 BND272,27900 QAR
250 BND680,69750 QAR
500 BND1.361,39500 QAR
1000 BND2.722,79000 QAR
2000 BND5.445,58000 QAR
5000 BND13.613,95000 QAR
10000 BND27.227,90000 QAR