Katar riyalinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → BHD çevirin

1.000 qar
103,380 bhd

1.00000 QAR = 0.10338 BHD

18:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00561.34855278.970.7944070.92911517.581.53504
1 INR0.012047410.01624653.360860.009570530.011193318.28290.0184932
1 CAD0.74153761.55171206.8670.5890830.6889691125.341.13829
1 PKR0.003584610.2975430.0048340310.002847640.00333055.439940.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bahreyn Dinarı
1 QAR0.10338 BHD
5 QAR0.51690 BHD
10 QAR1.03380 BHD
20 QAR2.06760 BHD
50 QAR5.16900 BHD
100 QAR10.33800 BHD
250 QAR25.84500 BHD
500 QAR51.69000 BHD
1000 QAR103.38000 BHD
2000 QAR206.76000 BHD
5000 QAR516.90000 BHD
10000 QAR1033.80000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Katar Riyali
1 BHD9.67308 QAR
5 BHD48.36540 QAR
10 BHD96.73080 QAR
20 BHD193.46160 QAR
50 BHD483.65400 QAR
100 BHD967.30800 QAR
250 BHD2418.27000 QAR
500 BHD4836.54000 QAR
1000 BHD9673.08000 QAR
2000 BHD19346.16000 QAR
5000 BHD48365.40000 QAR
10000 BHD96730.80000 QAR