Катарские риалы в бахрейнские динары

Сконвертируйте QAR в BHD по реальному обменному курсу

1 000 qar
103,367 bhd

1.00000 QAR = 0.10337 BHD

Среднерыночный курс в 4:47 UTC
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График изменения обменного курса QAR к BHD

1 мин. назад 1 QAR → 0 BHD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.075189.16881.45811.67840.958218.5379
1GBP1.1618511.2491103.61.694091.950041.1132821.5382
1USD0.930150.800576182.941.356251.561160.891317.243
1INR0.01121470.009652480.012056910.01635220.01882270.01074630.207897

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Как произвести расчет конвертации из катарских риалов в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите QAR из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из QAR в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Катарский риал / Бахрейнский динар
1 QAR0.10337 BHD
5 QAR0.51684 BHD
10 QAR1.03367 BHD
20 QAR2.06734 BHD
50 QAR5.16835 BHD
100 QAR10.33670 BHD
250 QAR25.84175 BHD
500 QAR51.68350 BHD
1000 QAR103.36700 BHD
2000 QAR206.73400 BHD
5000 QAR516.83500 BHD
10000 QAR1033.67000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Катарский риал
1 BHD9.67425 QAR
5 BHD48.37125 QAR
10 BHD96.74250 QAR
20 BHD193.48500 QAR
50 BHD483.71250 QAR
100 BHD967.42500 QAR
250 BHD2418.56250 QAR
500 BHD4837.12500 QAR
1000 BHD9674.25000 QAR
2000 BHD19348.50000 QAR
5000 BHD48371.25000 QAR
10000 BHD96742.50000 QAR