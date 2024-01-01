500 Paraguay guaranisinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile PYG → THB çevirin

1,000₲ PYG = 0,004418฿ THB

17:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 PYG → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00450,0045
Düşük0,00420,0041
Ortalama0,00430,0043
Değişim5.68%-1.92%
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1 PYG → THB istatistikleri

PYG → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0042 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0043 oldu. PYG → THB kurundaki değişiklik 5.68 değerindeydi.

PYG → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0041 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0043 oldu. PYG → THB kurundaki değişiklik -1.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53984,4230,94458,6971,341,4020,79
1 AUD0,65154,8710,61438,150,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62989,391162,1511,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Tayland Bahtı
1 PYG0,00442 THB
5 PYG0,02209 THB
10 PYG0,04418 THB
20 PYG0,08837 THB
50 PYG0,22091 THB
100 PYG0,44183 THB
250 PYG1,10457 THB
500 PYG2,20913 THB
1000 PYG4,41826 THB
2000 PYG8,83652 THB
5000 PYG22,09130 THB
10000 PYG44,18260 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Paraguay Guaranisi
1 THB226,33300 PYG
5 THB1.131,66500 PYG
10 THB2.263,33000 PYG
20 THB4.526,66000 PYG
50 THB11.316,65000 PYG
100 THB22.633,30000 PYG
250 THB56.583,25000 PYG
500 THB113.166,50000 PYG
1000 THB226.333,00000 PYG
2000 THB452.666,00000 PYG
5000 THB1.131.665,00000 PYG
10000 THB2.263.330,00000 PYG