5 Paraguay guaranisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile PYG → MXN çevirin

1,000₲ PYG = 0,002593Mex$ MXN

17:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MXN
1 PYG → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0026
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00260,0025
Değişim3.37%3.44%
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1 PYG → MXN istatistikleri

PYG → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0026 oldu. PYG → MXN kurundaki değişiklik 3.37 değerindeydi.

PYG → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0025 oldu. PYG → MXN kurundaki değişiklik 3.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4260,94558,6991,341,4030,79
1 AUD0,649154,8140,61438,110,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,6389,335162,1121,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Meksika Pesosu
1 PYG0,00259 MXN
5 PYG0,01297 MXN
10 PYG0,02593 MXN
20 PYG0,05187 MXN
50 PYG0,12967 MXN
100 PYG0,25935 MXN
250 PYG0,64837 MXN
500 PYG1,29673 MXN
1000 PYG2,59346 MXN
2000 PYG5,18692 MXN
5000 PYG12,96730 MXN
10000 PYG25,93460 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Paraguay Guaranisi
1 MXN385,58500 PYG
5 MXN1.927,92500 PYG
10 MXN3.855,85000 PYG
20 MXN7.711,70000 PYG
50 MXN19.279,25000 PYG
100 MXN38.558,50000 PYG
250 MXN96.396,25000 PYG
500 MXN192.792,50000 PYG
1000 MXN385.585,00000 PYG
2000 MXN771.170,00000 PYG
5000 MXN1.927.925,00000 PYG
10000 MXN3.855.850,00000 PYG