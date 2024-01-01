20 Paraguay guaranisinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → HKD çevirin

1,000₲ PYG = 0,0009946$ HKD

16:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 PYG → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00100,0010
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00100,0010
Değişim1.41%-3.17%
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1 PYG → HKD istatistikleri

PYG → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. PYG → HKD kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

PYG → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. PYG → HKD kurundaki değişiklik -3.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4170,94658,7061,3411,4040,79
1 AUD0,649154,7950,61438,1060,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,25162,0671,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Hong Kong Doları
1 PYG0,00099 HKD
5 PYG0,00497 HKD
10 PYG0,00995 HKD
20 PYG0,01989 HKD
50 PYG0,04973 HKD
100 PYG0,09946 HKD
250 PYG0,24864 HKD
500 PYG0,49729 HKD
1000 PYG0,99458 HKD
2000 PYG1,98915 HKD
5000 PYG4,97288 HKD
10000 PYG9,94576 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Paraguay Guaranisi
100 HKD100.545,00000 PYG
200 HKD201.090,00000 PYG
300 HKD301.635,00000 PYG
500 HKD502.725,00000 PYG
1000 HKD1.005.450,00000 PYG
2000 HKD2.010.900,00000 PYG
2500 HKD2.513.625,00000 PYG
3000 HKD3.016.350,00000 PYG
4000 HKD4.021.800,00000 PYG
5000 HKD5.027.250,00000 PYG
10000 HKD10.054.500,00000 PYG
20000 HKD20.109.000,00000 PYG