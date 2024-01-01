100 Paraguay guaranisinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile PYG → COP çevirin

1,000₲ PYG = 0,5617$ COP

16:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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COP
1 PYG → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,57660,5766
Düşük0,53730,5288
Ortalama0,55630,5441
Değişim4.13%6.21%
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1 PYG → COP istatistikleri

PYG → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5766, en düşük 0,5373 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5563 oldu. PYG → COP kurundaki değişiklik 4.13 değerindeydi.

PYG → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5766, en düşük 0,5288 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5441 oldu. PYG → COP kurundaki değişiklik 6.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,40,94658,6971,3411,4050,791
1 AUD0,649154,7920,61438,1060,8710,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62889,198162,0341,4171,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kolombiya Pesosu
1 PYG0,56171 COP
5 PYG2,80856 COP
10 PYG5,61712 COP
20 PYG11,23424 COP
50 PYG28,08560 COP
100 PYG56,17120 COP
250 PYG140,42800 COP
500 PYG280,85600 COP
1000 PYG561,71200 COP
2000 PYG1.123,42400 COP
5000 PYG2.808,56000 COP
10000 PYG5.617,12000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Paraguay Guaranisi
1 COP1,78027 PYG
5 COP8,90135 PYG
10 COP17,80270 PYG
20 COP35,60540 PYG
50 COP89,01350 PYG
100 COP178,02700 PYG
250 COP445,06750 PYG
500 COP890,13500 PYG
1000 COP1.780,27000 PYG
2000 COP3.560,54000 PYG
5000 COP8.901,35000 PYG
10000 COP17.802,70000 PYG