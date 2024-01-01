50 Paraguay guaranisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile PYG → CNY çevirin

1,000₲ PYG = 0,0009245¥ CNY

16:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 PYG → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00090,0009
Değişim3.13%-1.67%
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1 PYG → CNY istatistikleri

PYG → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. PYG → CNY kurundaki değişiklik 3.13 değerindeydi.

PYG → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. PYG → CNY kurundaki değişiklik -1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,3970,94658,6971,3411,4050,791
1 AUD0,649154,7910,61438,1060,8710,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62889,195162,0341,4171,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Çin Yuanı RMB
1 PYG0,00092 CNY
5 PYG0,00462 CNY
10 PYG0,00925 CNY
20 PYG0,01849 CNY
50 PYG0,04623 CNY
100 PYG0,09245 CNY
250 PYG0,23113 CNY
500 PYG0,46226 CNY
1000 PYG0,92453 CNY
2000 PYG1,84906 CNY
5000 PYG4,62265 CNY
10000 PYG9,24529 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Paraguay Guaranisi
1 CNY1.081,63000 PYG
5 CNY5.408,15000 PYG
10 CNY10.816,30000 PYG
20 CNY21.632,60000 PYG
50 CNY54.081,50000 PYG
100 CNY108.163,00000 PYG
250 CNY270.407,50000 PYG
500 CNY540.815,00000 PYG
1000 CNY1.081.630,00000 PYG
2000 CNY2.163.260,00000 PYG
5000 CNY5.408.150,00000 PYG
10000 CNY10.816.300,00000 PYG