10 Paraguay guaranisinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile PYG → CLP çevirin

1,000₲ PYG = 0,1244$ CLP

16:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → CLP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CLP
1 PYG → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12620,1262
Düşük0,11850,1152
Ortalama0,12220,1202
Değişim3.57%2.02%
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1 PYG → CLP istatistikleri

PYG → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1262, en düşük 0,1185 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1222 oldu. PYG → CLP kurundaki değişiklik 3.57 değerindeydi.

PYG → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1262, en düşük 0,1152 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1202 oldu. PYG → CLP kurundaki değişiklik 2.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - CLP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4140,94658,6981,3411,4050,791
1 AUD0,649154,7970,61438,1040,8710,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62889,196162,0231,4171,4840,835

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Şili Pesosu
1 PYG0,12436 CLP
5 PYG0,62178 CLP
10 PYG1,24356 CLP
20 PYG2,48712 CLP
50 PYG6,21780 CLP
100 PYG12,43560 CLP
250 PYG31,08900 CLP
500 PYG62,17800 CLP
1000 PYG124,35600 CLP
2000 PYG248,71200 CLP
5000 PYG621,78000 CLP
10000 PYG1.243,56000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Paraguay Guaranisi
1 CLP8,04146 PYG
5 CLP40,20730 PYG
10 CLP80,41460 PYG
20 CLP160,82920 PYG
50 CLP402,07300 PYG
100 CLP804,14600 PYG
250 CLP2.010,36500 PYG
500 CLP4.020,73000 PYG
1000 CLP8.041,46000 PYG
2000 CLP16.082,92000 PYG
5000 CLP40.207,30000 PYG
10000 CLP80.414,60000 PYG