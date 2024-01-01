Paraguay guaranisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile PYG → BRL çevirin

1.000 pyg
0,68 brl

1.00000 PYG = 0.00068 BRL

18:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5359883.01950.9291555.96461.34631.348850.794502
1 AUD0.65105154.04980.60489636.43580.8765090.8781690.517261
1 INR0.01204540.018501410.01119150.6741140.01621670.01624740.00957007
1 EUR1.07631.6531889.3539160.23471.449021.451770.855105

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Brezilya Reali
1 PYG0.00068 BRL
5 PYG0.00341 BRL
10 PYG0.00682 BRL
20 PYG0.01364 BRL
50 PYG0.03410 BRL
100 PYG0.06820 BRL
250 PYG0.17050 BRL
500 PYG0.34101 BRL
1000 PYG0.68202 BRL
2000 PYG1.36403 BRL
5000 PYG3.41007 BRL
10000 PYG6.82015 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Paraguay Guaranisi
1 BRL1466.24000 PYG
5 BRL7331.20000 PYG
10 BRL14662.40000 PYG
20 BRL29324.80000 PYG
50 BRL73312.00000 PYG
100 BRL146624.00000 PYG
250 BRL366560.00000 PYG
500 BRL733120.00000 PYG
1000 BRL1466240.00000 PYG
2000 BRL2932480.00000 PYG
5000 BRL7331200.00000 PYG
10000 BRL14662400.00000 PYG